Attualità

PIOMBINO (LI) - SIDERURGIA: DUE COMMISSARI PER METINVEST E JSW SLITTA ANCORA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Erano su fronti opposti quando si trattò di far arrivare il Rigassificatore a Piombino, ora il presidente della regione Eugenio Giani e il sindaco Francesco Ferrari saranno fianco a fianco, entrambi i commissari (complementari) per il futuro del polo siderurgico. La decisione è stata annunciata dal ministro delle imprese Adolfo Urso che ha parlato di piena condivisione e coesione tra le istituzioni, il Comune, la regione, il governo e i sindacati con i quali, ha detto, abbiamo unità di intenti per i progetti di rilancio grazie agli investimenti nell’area portuale.
In particolare Giani sarà commissario alle infrastrutture (fra cui la nuova banchina del porto) e il sindaco Ferrari commissario per la autorizzazioni per quanto riguarda Metinvest. “Due commissari politici – ha sottolineato il ministro – perché è una grande vertenza per Piombino, per la Toscana e per l’Italia”. Su Metinvest Adria – destinato alla realizzazione di una nuova acciaieria green  – Urso ha parlato di avvio lavoro in autunno. Mentre l’Accordo di programma Jsw (che prevederebbe un piano di rinnovamento del treno di laminazione) slitta ancora di almeno un mese. “I due progetti devono essere realizzati insieme – le parole di Urso – e insieme devono garantire la piena continuità occupazionale, il ritorno al lavoro di tanti tanti lavoratori che sono rimasti per troppo tempo in cassa integrazione“.
“Faremo squadra“ hanno già garantito Ferrari e Giani. Che aggiunge: darò un parere favorevole alle autorizzazioni ambientali per il progetto Metinvest. Scetticismo invece si registra sul fronte Sindacale: non ci fidiamo di. Jsw che in otto anni non ha realizzato nulla di quanto promesso, non crediamo che oggi vogliano fare investimenti. Le parole nette di Fiom Cgil che insistono sulla garanzia occupazionale.

Articoli correlati

PRATO - Il Museo del Tessuto sostiene i...

TOSCANA - PNRR: COMPLETATO IL 75% DEI PROGETTI,...

LIVORNO - SOLVAY ROSIGNANO, NON SOLO CHIMICA, ANCHE...

LIVORNO - BIBBONA RICEVE IL RICONOSCIMENTO DELLE SPIGHE...

PRATO - SGOMBERO ACCA: I SUDD COBAS CONVOCANO...

TOSCANA - INIZIANO I SALDI: PREVISTI 180-200 EURO...

SIENA - È AQUILA: IL PALIO TORNA NEL...

PISA - DECINE DI EVENTI PER L’ESTATE AL...

TOSCANA - MADE IN TUSCANY, ITALIAN SOUNDING E...

CERRETO (PO) - INCENDIO ZONA CERRETO RILEVATO GRAZIE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia