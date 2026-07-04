PIOMBINO (LI) - SIDERURGIA: DUE COMMISSARI PER METINVEST E JSW SLITTA ANCORA

Erano su fronti opposti quando si trattò di far arrivare il Rigassificatore a Piombino, ora il presidente della regione Eugenio Giani e il sindaco Francesco Ferrari saranno fianco a fianco, entrambi i commissari (complementari) per il futuro del polo siderurgico. La decisione è stata annunciata dal ministro delle imprese Adolfo Urso che ha parlato di piena condivisione e coesione tra le istituzioni, il Comune, la regione, il governo e i sindacati con i quali, ha detto, abbiamo unità di intenti per i progetti di rilancio grazie agli investimenti nell’area portuale.

In particolare Giani sarà commissario alle infrastrutture (fra cui la nuova banchina del porto) e il sindaco Ferrari commissario per la autorizzazioni per quanto riguarda Metinvest. “Due commissari politici – ha sottolineato il ministro – perché è una grande vertenza per Piombino, per la Toscana e per l’Italia”. Su Metinvest Adria – destinato alla realizzazione di una nuova acciaieria green – Urso ha parlato di avvio lavoro in autunno. Mentre l’Accordo di programma Jsw (che prevederebbe un piano di rinnovamento del treno di laminazione) slitta ancora di almeno un mese. “I due progetti devono essere realizzati insieme – le parole di Urso – e insieme devono garantire la piena continuità occupazionale, il ritorno al lavoro di tanti tanti lavoratori che sono rimasti per troppo tempo in cassa integrazione“.

“Faremo squadra“ hanno già garantito Ferrari e Giani. Che aggiunge: darò un parere favorevole alle autorizzazioni ambientali per il progetto Metinvest. Scetticismo invece si registra sul fronte Sindacale: non ci fidiamo di. Jsw che in otto anni non ha realizzato nulla di quanto promesso, non crediamo che oggi vogliano fare investimenti. Le parole nette di Fiom Cgil che insistono sulla garanzia occupazionale.