CERRETO (PO) - INCENDIO ZONA CERRETO RILEVATO GRAZIE ALL’IA

Un incendio è divampato nei boschi di Cerreto, dove le fiamme hanno interessato un’ampia area boschiva sviluppandosi con particolare intensità e raggiungendo in alcuni punti un’altezza significativa. Il principio di rogo è stato individuato nel primo pomeriggio grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrato nella rete di videosorveglianza Fireweb, che ha rilevato una piccola colonna di fumo nelle fasi iniziali dell’evento. L’allerta tempestiva ha consentito alla sala operativa provinciale di attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono impegnate 12 squadre di volontari antincendi boschivi coordinate da un direttore delle operazioni, insieme alle squadre del Csn e ai volontari della Vab, mentre i Vigili del Fuoco garantiscono il rifornimento idrico dei mezzi. A sostegno delle operazioni è stato richiesto anche l’intervento di un terzo elicottero, impegnato nei lanci dall’alto. Le operazioni di contenimento proseguiranno sicuramente per tutta la notte e la giornata di domani per la completa messa in sicurezza. La stima provvisoria dell’area interessata dall’incendio è di poco più di tre ettari.