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FIRENZE - TAV: IRIS E MARIKA HANNO RAGGIUNTO LA STAZIONE FOSTER

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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E’ stata Iris la prima ad entrare nella nuova stazione Foster dell’alta velocità a Firenze dopo pochi minuti Marika. Le due frese, hanno percorso circa 3 chilometri dal cantiere di Campo di Marte hanno abbattuto i diaframmi delle due gallerie del tratto sud. La ripartenza dello scavo verso nord, per i restanti 2 chilometri di ciascuna galleria, è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La fine dei lavori è prevista per il 2029 per un investimento complessivo di 2,7 miliardi di euro. All’evento in cantiere hanno partecipato fra gli altri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro, l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi.
Oggi è arrivata anche la conferma della realizzazione del People mover dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella alla nuova stazione Belfiore per i treni Av

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