FIRENZE - FLORENCE AND THE US: THE STORY OF A FRIENDSHIP

Il consolato americano a Firenze e la fondazione CR Firenze celebrano i 250 anni della nascita degli Stati Uniti, che cadono esattamente sabato 4 luglio, con una mostra a villa Bardini dal titolo: Firenze gli Stati Uniti, storia di un’amicizia. Fino al 18 ottobre sono state installati all’interno del giardino 10 scatti provenienti dall’archivio foto Locchi (già in mostra all’interno della Villla con foto della Firenze Anni 50 60 70) che raccontano i momenti più intensi di questo rapporto. Dalla città ancora ferita dalla guerra, alla liberazione da parte della quinta armata nell’agosto 44, all’impegno dei Monuments Men il reparto dell’esercito che si occupò di riportare nelle città di origine, tra cui Firenze, numerosissime opere d’arte trafugate dai nazisti. Ma ci sono anche le partite di baseball, le feste, l’arrivo delle star di Hollywood e le grandi stagioni del maggio fiorentino. E naturalmente l’alluvione con la visita di Ted Kennedy alla Biblioteca Nazionale insieme agli angeli del fango, molti dei quali erano proprio americani. Non è stato facile selezionare dall’immenso archivio Locchi 10 scatti, ma la scelta è ricaduta su quelli che mostravano soprattutto il rapporto umano tra fiorentini e americani.Un rapporto che resta e resterà nonostante gli screzi tra chi in un particolare momento storico, è al vertice del potere nei due Stati. Il riferimento è alla recente lite tra il presidente Trump e Giorgia Meloni.