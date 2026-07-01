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FIRENZE - AL PROFESSOR SOREN BRUNAK IL 18° PREMIO CITTà DI FIRENZE SU SCIENZE MOLECOLARI

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Va al professor Søren Brunak, tra i massimi esperti mondiali di bioinformatica e intelligenza artificiale applicata alla medicina, la 18ª edizione del Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari la cui cerimonia si è tenuta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il prestigioso riconoscimento, nato da un’iniziativa del CERM (Centro di Risonanze Magnetiche dell’Università di Firenze), è promosso dalla Fondazione Sacconi e dall’Università degli Studi di Firenze con il contributo della Fondazione CR Firenze. Il premio viene assegnato ogni anno a personalità che hanno dato un contributo straordinario allo sviluppo delle scienze molecolari. Professore presso il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Università di Copenhagen, Søren Brunak è considerato uno dei pionieri nell’utilizzo di strategie computazionali per l’analisi di grandi quantità di dati biologici, aprendo nuove prospettive nella biologia, nella medicina e nelle biotecnologie. Le sue ricerche stanno contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo della medicina del futuro, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati clinici e genetici. Il premio gli viene conferito per l’attualità, il valore scientifico e l’impatto internazionale delle sue ricerche, già oggi capaci di influenzare profondamente il mondo della sanità e della ricerca biomedica.
Alla cerimonia la sindaca di Firenze Sara Funaro, la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente della Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca.

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