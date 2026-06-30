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PIOMBINO (LI) - Trasteel affitta ramo Liberty Magona, svolta positiva

Rachele Campi
Rachele Campi
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Via libera al piano di risanamento economico-finanziario di Liberty Magona, lo storico stabilimento siderurgico di Piombino (Livorno) che occupa oltre 500 tra lavoratrici e lavoratori. Trasteel, società svizzera specializzata nella produzione e nel trading siderurgico, ha sottoscritto il contratto di affitto del 100% del ramo d’azienda: un’operazione propedeutica alla successiva acquisizione della proprietà dello stabilimento. “È una svolta positiva per Liberty Magona, per il polo siderurgico di Piombino e, più in generale, per la siderurgia italiana – sottolinea in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso -. Accompagneremo con attenzione questo percorso industriale, in raccordo con organizzazioni sindacali ed enti locali, per consolidare il rilancio dello stabilimento e salvaguardare occupazione e produzione”. L’operazione, si spiega ancora, garantirà la continuità industriale del sito e aprirà la strada al completamento del percorso di acquisizione da parte di Trasteel. La società ha già avviato le attività tecniche e commerciali necessarie al riavvio dello stabilimento, con l’obiettivo di raggiungere progressivamente il pieno utilizzo degli impianti e dell’organico. Nei prossimi giorni si aprirà il confronto con le organizzazioni sindacali per disciplinare il passaggio di tutti i lavoratori, salvaguardandone le condizioni economiche e normative. Il cronoprogramma prevede l’avvio della graduale ripresa delle attività produttive tra metà e fine settembre.

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