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FIRENZE - CONNETTIVITÀ AREE SVANTAGGIATE: REGIONE FIRMA ACCORDO CON MIMIT

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Aumentare la presenza di 5G, fibra o, dove non sia possibile, dei tralicci per abbattere il digital divide e garantire il diritto alla connettività nelle aree geograficamente più svantaggiate della Toscana: è questo l’obiettivo del memorandum d’intesa siglato a Firenze da Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Regione Toscana. L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la realizzazione di infrastrutture passive pubbliche (tralicci) finanziate dalla Regione e messe a disposizione degli operatori nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, dove i privati non investirebbero autonomamente. La collaborazione sarà operativa attraverso Infratel Italia, società in-house del ministero. Già 12 Comuni hanno dato disponibilità ad ospitare 26 tralicci, con tre cantieri già aperti. Il memorandum prevede inoltre un tavolo permanente con gli stakeholder del settore.

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