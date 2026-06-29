Aumentare la presenza di 5G, fibra o, dove non sia possibile, dei tralicci per abbattere il digital divide e garantire il diritto alla connettività nelle aree geograficamente più svantaggiate della Toscana: è questo l’obiettivo del memorandum d’intesa siglato a Firenze da Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Regione Toscana. L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la realizzazione di infrastrutture passive pubbliche (tralicci) finanziate dalla Regione e messe a disposizione degli operatori nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, dove i privati non investirebbero autonomamente. La collaborazione sarà operativa attraverso Infratel Italia, società in-house del ministero. Già 12 Comuni hanno dato disponibilità ad ospitare 26 tralicci, con tre cantieri già aperti. Il memorandum prevede inoltre un tavolo permanente con gli stakeholder del settore.
FIRENZE - CONNETTIVITÀ AREE SVANTAGGIATE: REGIONE FIRMA ACCORDO CON MIMIT
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