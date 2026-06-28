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FIRENZE - INAUGURATO L’OSPEDALE DI COMUNITÀ A TORREGALLI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Sedici posti letto distribuiti su cinque camere per una superficie complessiva di circa 385 mq, comprensiva anche di una stanza visita. Il nuovo reparto dell’Ospedale della Comunità (OdC) al 4° piano del Padiglione Vespucci all’interno del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio appena inaugurato. Prende il posto di un preesistente reparto di degenze che è stato riqualificato con un investimento di 450mila euro. Aperto 7 giorni su 7 h24 con degenze a bassa intensità di cura e a rapido turn over, servirà per accogliere chi è stato dimesso da un altro ospedale ma non potrà ancora tornare a casa, persone fragili e malati cronici. 
L’Ospedale di Comunità comprende un bacino di utenza di 80mila abitanti nelle zone distretto Firenze e Firenze nord ovest. E’ stato organizzato con nuovi medici, infermieri e Oss. La dotazione di personale prevede almeno 7 infermieri per assistenza h24 su 7 giorni e 1 coordinatore Infermieristico; almeno 4 Oss per assistenza h24 su 7 giorni; 2 fisioterapisti; 1 medico geriatra al mattino dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al sabato 6 giorni su 7, esclusi i festivi. La copertura medica in orario pomeridiano, notturno e diurno festivo è garantita da 2 medici ospedalieri in servizio di guardia in area medica nel presidio, oltre al servizio di emergenza intraospedaliera h 24. Altre figure professionali operano nell’Ospedale di Comunità tra cui specialisti aziendali e convenzionati, l’assistente sociale, il dietista e il logopedista.

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