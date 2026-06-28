Cronaca

RIETI - Agguato bus: capo della curva ordinato spedizione punitiva

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Sarebbe stato il 24enne Giuseppe Aguzzi, l’ex capo ultras dei ‘Bulldog’ della curva Terminillo di Rieti, a ordinare la sera del 19 ottobre 2025, agli altri ultras della Sebastiani basket, di andare a Contigliano, intercettare sulla superstrada per Terni il pullman dei tifosi del Pistoia e a colpirlo con i sassi. La circostanza emerge chiaramente dall’ordinanza d’arresto firmata dal gip nei confronti dello stesso Aguzzi e di altri quattro tifosi, accusati – insieme ai tre principali indagati finiti in carcere all’indomani dell’agguato – di omicidio pluriaggravato in concorso per la morte del secondo autista del pullman, Raffaele Marianella e il tentato omicidio pluriaggravato, sempre in concorso, dell’autista che era alla guida del mezzo.

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