RIETI - Agguato bus: capo della curva ordinato spedizione punitiva

Sarebbe stato il 24enne Giuseppe Aguzzi, l’ex capo ultras dei ‘Bulldog’ della curva Terminillo di Rieti, a ordinare la sera del 19 ottobre 2025, agli altri ultras della Sebastiani basket, di andare a Contigliano, intercettare sulla superstrada per Terni il pullman dei tifosi del Pistoia e a colpirlo con i sassi. La circostanza emerge chiaramente dall’ordinanza d’arresto firmata dal gip nei confronti dello stesso Aguzzi e di altri quattro tifosi, accusati – insieme ai tre principali indagati finiti in carcere all’indomani dell’agguato – di omicidio pluriaggravato in concorso per la morte del secondo autista del pullman, Raffaele Marianella e il tentato omicidio pluriaggravato, sempre in concorso, dell’autista che era alla guida del mezzo.