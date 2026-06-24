Cronaca

PIEVE DI CAMAIORE ( LUCCA) - TRAGEDIA FAMILIARE: UCCIDE MOGLIE E FIGLIO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Duplice omicidio a Pieve di Camaiore (Lucca) nel primo pomeriggio. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie, 52 anni, e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l’allarme. Sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l’uomo, che si trova ancora nell’abitazione. Secondo i racconti dei vicini c’erano dei dissidi familiari ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e l’elisoccorso ma non è stato possibile salvare le due vittime

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