LIVORNO - DROGA SEQUESTRATA E DUE ARRESTI

I finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due ventenni ritenuti responsabili di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Entrambi, a bordo di un’auto mostravano un atteggiamento sospetto tale da indurre i militari ad eseguire un controllo più approfondito. Nella vettura sono stati trovati 500 grammi di hashish occultato nel vano portaoggetti dell’autovettura. Durante le successive perquisizioni domiciliari effettuate presso gli appartamenti dei due soggetti sono stati sequestrati 9 chilogrammi di hashish, 200 grammi di metanfetamina, 150 grammi di marijuana, 300 tra bustine di caramelle e bottigliette di sciroppi di cannabis, contenenti THC, aromatizzati ai frutti, molto simili a prodotti normalmente commercializzati nei negozi di alimentari, denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, materiale utilizzato per il confezionamento, telefoni cellulari, l’autovettura utilizzata per il trasporto e una munizione calibro 7,65. I due soggetti, di nazionalità italiana, uno dei quali già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, sono stati tratti arrestati.