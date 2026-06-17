GROSSETO - GDF SEQUESTRA 550MILA EURO

La Guardia di finanza di Grosseto ha dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal gip grossetano su richiesta della Procura, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 550.000 euro a carico di un soggetto indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale. Il provvedimento ha portato al sequestro di un immobile “a copertura totale dell’importo”.

Il provvedimento scaturisce da una verifica fiscale svolta dal gruppo Grosseto delle fiamme gialle nei confronti di una ditta individuale con sede nel capoluogo, operante nel settore del commercio all’ingrosso di rottami metallici: è risultata, spiega la Gdf in una nota, non presentare le previste dichiarazioni dei redditi, ai fini Irpef, per due annualità. Gli accertamenti, “nonostante la parzialità della documentazione contabile esibita – spiega sempre la Gdf -, hanno consentito di ricostruire il volume d’affari del soggetto economico ispezionato pari a circa 3,5 milioni di euro e l’esatto ammontare dell’imposta evasa”. Per questo la procura ha richiesto e ottenuto il sequestro ‘per equivalente’ del presunto profitto illecito derivante dall’indebito risparmio conseguito