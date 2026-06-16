Cronaca

PISTOIA - TENTATO OMICIDIO IN VALDINIEVOLE: DUE ARRESTI DELLA POLIZIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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La Polizia di Stato ha arrestato due italiani di 37 e 41 anni, residenti in Valdinievole e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato omicidio e rapina. L’operazione, condotta d’iniziativa dai Commissariati di Pescia e Montecatini Terme, è scattata dopo un’aggressione a Ponte Buggianese ai danni di due cittadini marocchini, soccorsi in strada dal 118 con gravi ferite da taglio e colpi contundenti, poi ricoverati all’ospedale di Pescia. Le indagini lampo, supportate da testimonianze e accertamenti tecnici, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, avvenuti all’interno di un’abitazione della zona. Secondo quanto riferito dalle vittime, gli aggressori avrebbero sottratto loro anche una collana e del denaro contante. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per i due indagati. Il proprietario dell’immobile teatro del delitto è stato invece denunciato per favoreggiamento, avendo tentato di eludere le investigazioni. Resta ancora da chiarire il movente.

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