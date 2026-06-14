AREZZO - Risse tra giovani ad Arezzo, sei i feriti

Notte di tensione quella appena trascorsa ad Arezzo: un gruppo di giovani è stato coinvolto in una serie di aggressioni durante una serata di festa al quartiere di Porta del Foro. Sei i feriti in codice giallo.

Secondo le prime testimonianze, i disordini sarebbero iniziati nel cortile di un circolo per poi proseguire poco dopo nella zona di Porta San Lorentino dove alcuni giovani avrebbero aggredito un altro gruppetto di ragazzi utilizzando bottiglie e, secondo quanto riferito da alcuni presenti, anche un coltello. Nel corso della notte si è verificato anche un investimento di alcuni pedoni nel parcheggio dell’ex Cadorna, episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Da verificare se collegato a quanto accaduto in precedenza.

Il bilancio complessivo è di sei feriti trasportati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti addetti alla sicurezza privata, forze dell’ordine e numerosi mezzi del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i coinvolti. (ANSA).