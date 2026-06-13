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Calcio storico: Rossi battono Verdi 22 cacce a 2 e vanno in finale

FIRENZE - CALCIO STORICO FIORENTINO 2026 HIGHLIGHTS SEMIFINALE ROSSI – VERDI

Redazione
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I Rossi di Santa Maria Novella hanno battuto 22 cacce a 2 i Verdi di San Giovanni nella prima semifinale del Calcio storico Fiorentino disputata sul ‘sabbione’ di piazza Santa Croce. I Verdi sono passati per primi in vantaggio ma poi i Rossi hanno preso quasi subito in mano la partita dilagando anche approfittando dell’espulsione di ben sette calcianti del colore avversario. Gli arbitri hanno usato il pugno di ferro con le espulsioni – tre hanno riguardato anche i Rossi – perché nella prima fase di gara i calcianti si sono affrontati con numerose scorrettezze reciproche che avrebbero potuto portare l’incontro fuori dalle regole del Calcio storico e quindi alla sospensione della semifinale.
Gli osservatori della tradizione fiorentina rilevano che rispetto a tante partite negli ultimi anni, questa è risultata poco piacevole a vedersi da parte degli spettatori proprio a causa delle frequenti interruzioni per gli scontri in campo, intollerabili anche rispetto alla durezza di questa antica disciplina sportiva.
Le numerose espulsioni nel colore verde, hanno determinato una insufficienza tattica del quartiere di San Giovanni di cui i Rossi hanno fruito per schiacciare nella loro metà campo gli avversari e realizzare così tante cacce.
Alla prima semifinale hanno assistito dal palco come Magnifico Messere l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e la Leggiadra Madonna, Beatrice Agrifoglio, pallavolista de Il Bisonte Firenze (A/1).
I Rossi giocheranno la finale del 24 giugno con il quartiere vincente dell’altra semifinale prevista domani (ore 18) tra gli Azzurri di Santa Croce e i Bianchi di Santo Spirito

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