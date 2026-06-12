PRATO - I vini di Carmignano alla conquista di Prato con la prima degustazione itinerante di “Un centro diVino”

Pubblici esercizi, negozi e aziende vinicole di Carmignano si sono unite per cercare di far tornare a vivere la città. I vini di Carmignano arrivano a Prato per la prima edizione di “Un centro diVino”, domenica 14 giugno a partire dalle 17 per le vie del centro storico si terrà la prima vera degustazione itinerante. L’iniziativa, che nasce per dare un aiuto concreto ai commercianti e sostenere le attività del territorio, è promossa da Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Prato e Consorzio di Tutela dei Vini di Carmignano.

Protagonisti dell’evento saranno 16 aziende vinicole appartenenti al Consorzio e 16 locali del centro storico pratese, che daranno vita a un originale percorso itinerante: ogni produttore sarà ospitato all’esterno di un locale permettendo ai visitatori di degustare i vini passeggiando tra le strade della città e seguendo un percorso che guiderà il pubblico alla scoperta delle varie tappe.

“Un abbraccio dei commercianti per riportare vita nel centro storico – commenta la promotrice dell’evento, Simona Marinai di Confcommercio Pistoia e Prato – Abbiamo pensato a questa iniziativa con una formula che ci auguriamo possa ripetersi negli anni. Un centro diVino vuole essere un’occasione per unire persone, imprese e territorio attraverso un linguaggio universale come quello del vino. Volevamo creare un’occasione che non fosse soltanto una degustazione, ma un’esperienza diffusa per permettere ai cittadini e visitatori di vivere il centro storico di Prato, che noi commercianti siamo convinti possa essere molto attrattivo, quando realtà diverse collaborano e costruiscono insieme occasioni di qualità. Il vino di Carmignano, simbolo della nostra identità territoriale, rappresenta il filo conduttore ideale per raccontare una città viva, accogliente e ricca di eccellenze”.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, va oltre la semplice esperienza enogastronomica: “Un’occasione per valorizzare due eccellenze del nostro territorio: il centro storico e i vini di Carmignano. – ha aggiunto Martina Gucci, presidente Impresa Donna di Confesercenti – Come Confesercenti Prato abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa, che mette in relazione produttori, pubblici esercizi e attività commerciali in un progetto condiviso di promozione del territorio. Ci auguriamo che questa prima edizione possa rappresentare l’inizio di un appuntamento stabile, capace di richiamare visitatori, animare il centro storico e valorizzare le nostre eccellenze in modo concreto e partecipato.

Un percorso di degustazione diffuso tra le vie del centro storico, capace di mettere in connessione produttori, locali, attività commerciali e cittadini. È questo lo spirito di “Un centro diVino – Il Carmignano a Prato”, l’evento che trasformerà il centro di Prato in un itinerario dedicato alla scoperta dei vini di Carmignano e delle sue eccellenze.

“Questa volta siamo noi che veniamo a domicilio a trovare i nostri partner e clienti finali. – dice Fabrizio Prratesi, presidente Consorzio di Tutela dei Vini di Carmignano – Un’iniziativa molto bella che riunisce quasi tutte le aziende del Consorzio, ed è anche l’occasione per vedere riuniti in una sola location, quello che c’è dietro un’etichetta, per conoscere il produttore che sta dietro l’etichetta”.

Un centro diVino rappresenta un sostegno concreto al tessuto economico del centro storico, offrendo nuove opportunità di visibilità e relazione sia alle attività commerciali sia alle imprese vitivinicole del territorio, valorizzando, al tempo stesso, l’eccellenza del vino Carmignano. Per l’occasione i commercianti del centro sono invitati ad allestire le vetrine dei propri negozi a tema vino. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno dei negozi del centro e degli sponsor che hanno da subito spostato il progetto: Generali Assicurazioni agenzia PratoVaiano e Giacomo Bartolozzi srl – Concessionarie Peugeot, Citroen e Opel per l’area pratese.