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SAN DONATO IN POGGIO ( FI) - San Donato in Poggio si accende per la Notte Romantica

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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Nei 230 località della rete de I Borghi più belli d’Italia, sabato 20 e domenica 21 giugno si celebra La Notte Romantica, l’appuntamento che ogni anno trasforma questi piccoli gioielli del territorio, in un grande palcoscenico dedicato all’amore.

Nel cuore del Chianti, protagonista dell’edizione sarà IL BORGO DI San Donato in Poggio A Barberino Tavarnelle che accoglierà coppie e visitatori con il suo affascinante “Tour dell’Amore”, un percorso pensato per vivere il borgo attraverso emozioni, racconti e scorci romantici.

Completano la due giorni incontri e iniziative dedicate all’astronomia, realizzati in collaborazione con l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, insieme a spettacoli musicali e performance artistiche.
Una iniziativa che accompagnerà i visitatori in un percorso emozionale alla scoperta di dettagli storici, scorci suggestivi e legami autentici, per vivere una vera “Notte Romantica”.

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