FIRENZE - CALCIO STORICO FIORENTINO: LA DIRETTA SU TOSCANA TV

Il calcio storico 2026 sarà trasmesso in diretta su Toscana Tv a partire dalle ore 16:00 e in replica dalle 20:00.

Per l’occasione sarà realizzato un palinsesto speciale col commento di Andrea Vignolini coadiuvato da Fabio Ferri oltre all’ex viola Francesco Flachi, Andrea Fagioli, Omero Cambi, i rappresentanti dei calcianti dei quattro colori con le trasmissioni che inizieranno alle 16 – sia il 13 che il 14 giugno – sarà così assicura la copertura integrale del corteggio storico e delle partite dell’edizione 2026