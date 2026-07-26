E’ un viaggio che sembra non conoscere il tempo, quello all’interno del Cisternone di Livorno. Un monumentale serbatoio in stile neoclassico realizzato nella prima metà del XIX secolo dall’architetto Pasquale Poccianti, per l’approvvigionamento idrico della città. Ancora oggi funzionante, è situato ai margini della città ottocentesca, sulla direttrice di quello che fu il viale degli Acquedotti. Esternamente eretto da colonne che portano il cosiddetto orecchio, una mezza cupola creata per ascoltare il rumore del mare, oggi impossibile dato il rumore insistente delle auto che scorrono in strada. Entrando al suo interno, un’atmosfera quasi surreale. E’ da qui che l’acqua potabile esce per entrare nelle case dei cittadini.
LIVORNO - CISTERNONE: L’IMPIANTO CHE RIFORNISCE DI ACQUA LA CITTA’
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