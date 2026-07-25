SIENA - Staggia Senese (Si), Giani e Boni inaugurano la variante

Aperta ufficialmente questa mattina la variante di Staggia Senese alla SR 2 “Cassia”, nel comune di Poggibonsi. Ad inaugurare il completamento del secondo lotto, finanziato dalla Regione Toscana, erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Filippo Boni, la sindaca del Comune di Poggibonsi Susanna Cenni e la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti.