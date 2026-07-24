LIVORNO - LIVORNO-CORSICA, 160 KM NON STOP IN MARE APERTO

Sono 160 i km che dividono Livorno da Macinaggio in Corsica. Così l’atleta Stefano Pellegrini ha deciso di percorrerli in un modo alternativo su di una bicicletta acquatica. Dopo aver raggiunto il record del mondo Roma Edimburgo, anche questa sfida lo metterà a dura prova, e lo accompagnerà per diverse ore in mare aperto. Un modo per affrontare con grinta i propri limiti, senza lasciarsi sconfiggere lanciando un messaggio di speranza.