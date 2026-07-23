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PRATO - IL TEXTILE HUB È REALTÀ: RICICLATE 33MILA TONNELLATE L’ANNO

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Trasformare i rifiuti in nuove risorse per dare una seconda vita alle fibre tessili, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Tutto questo sarà possibile grazie al nuovo centro innovativo Textile Hub, realizzato da Plures nell’area dove sorgeva l’ex depuratore comunale. Si tratta di una delle infrastrutture più innovative realizzate in Italia per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti tessili, che unisce innovazione, sostenibilità e tecnologica, facendo di Prato un modello per l’ economia circolare anche a livello europeo.
L’impianto, realizzato in 24 mesi, sarà in grado di riciclare ogni anno 33mila tonnellate di tessuti, tra tessili post consumo e scarti pre-consumo provenienti dal distretto. L’investimento complessivo ammonta a 31,3 milioni di euro, nell’ambito del Piano Industriale di Plures da 2,5 miliardi. Il progetto ha beneficiato di un contributo Pnrr e delle agevolazioni previste dal piano Industria 4.0, con un credito d’imposta di 850mila euro.

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