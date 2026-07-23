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PISA - DUMAREY: FISSATO LUNEDI’ PROSSIMO L’INCONTRO AL MINISTERO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Dopo la disdetta dell’accordo sottoscritto soltanto pochi mesi fa tra la Dumarey e la regione Toscana è stato fissato per lunedì prossimo al ministero delle imprese del made in Italy, un incontro al quale prenderanno parte l’azienda di automotive, i sindacati e la stessa regione. Tema fondamentale: affrontare la crisi di settore. 35 i lavoratori a rischio e per i quali è prevista la cessazione del rapporto di lavoro il 31 luglio, oltre a questi, 50 esuberi gestiti attraverso una procedura di mobilità incentivata su base volontaria. Per la sindaca di (Collesalvetti) Sara Paoli, “questa vertenza riguarda direttamente anche il nostro territorio e quello livornese dove risiedono molti dei lavoratori della Dumarey. Da oltre un decennio i lavoratori e le lavoratrici mettono le proprie competenze a disposizione dell’azienda e rappresentano una componente stabile e fondamentale dell’organizzazione produttiva” e prosegue, “Chiediamo il ritiro delle 35 cessazioni all’apertura di un confronto serio, trasparente e responsabile sul futuro di tutti i lavoratori e degli stabilimenti. Il Comune di (Collesalvetti) insieme al Comune di Fauglia, alla regione Toscana e alle organizzazioni sindacali, farà tutto quanto rientra nelle proprie possibilità e competenze per sostenere questa vertenza”.

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