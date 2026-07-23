MONTERMURLO (PO) - FURTO IN UNA GIOIELLERIA: LADRI IN FUGA CON IL BOTTINO

Un furto è stato messo a segno all’alba di oggi in una gioielleria a Montemurlo, in provincia di Prato. I malviventi sono entrati nel negozio dopo aver divelto la saracinesca. L’intrusione ha fatto scattare il sistema d’allarme ma ciò non ha impedito l’apertura della cassaforte che è stata completamente svuotata. Il colpo è durato pochissimi minuti. Sul posto i carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori del furto anche attraverso gli elementi forniti da alcuni testimoni che, svegliati dalla sirena dell’antifurto, si sono affacciati alle finestre. In corso la quantificazione del bottino. I carabinieri indagano anche su eventuali collegamenti tra l’attrezzatura usata per il colpo e quella rubata pochi giorni fa nella caserma dei vigili del fuoco in via Paronese a Prato