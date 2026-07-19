PRATO - NUOVO FURTO ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Nuovo furto alla caserma dei vigili del fuoco di Prato. Nella serata di ieri i ladri sono entrati nel piazzale della caserma dopo aver scavalcato uno dei cancelli per poi raggiungere il deposito dell’attrezzatura e i garage . Secondo le informazioni, sono state portate via le cesoie a batteria, di quelle utilizzate per tagliare le lamiere e solitamente impiegate negli interventi su incidenti stradali. Il furto è stato scoperto poco dopo grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena: due uomini sono entrati all’interno del perimetro puntando subito ai garage; all’esterno un’auto scura, sicuramente con un complice, che è ripartita poi a tutta velocità. Il sospetto è che l’attrezzatura serva a bande specializzate in colpi a armerie e gioiellerie. Dall’inizio dell’anno, dalla caserma è sparita attrezzatura varia per un valore di circa 60mila euro.