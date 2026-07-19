TOSCANA - ARRIVATA LA CAROVANA SOLIDALE IN UCRAINA

Tutti e nove i furgoni carichi di materiali sono riusciti ad arrivare in Ucraina: otto tonnellate di aiuti umanitari raccolti da Unicoop Firenze e dai suoi clienti e soci, insieme ad apparecchiature elettromedicali, carrozzine e stampelle messe a disposizione dal sistema sanitario toscano, sono state consegnate tra ieri e oggi all’ospedale di Leopoli e ad alcuni campi profughi. Il convoglio era partito dalla Toscana il 14 luglio.

Il ponte umanitario sanitario, spiega la Regione, non si chiuderà comunque quando il convoglio, il 21 luglio, lascerà l’Ucraina per rientrare. L’Asl Toscana Centro, che ha donato alla Regione per questa missione numerose apparecchiature ed ausili sanitari rimasti inutilizzasti dopo il periodo del Covid, sta portando a conclusione in questi giorni un’altra operazione per fornire attrezzature agli ospedali danneggiati dal conflitto.

Ieri è stato firmato anche il protocollo tra i dipartimenti della sanità toscano e dell’Oblast di Leopoli. Siamo riusciti nel nostro intento: spiega l’assessora alla salute della Toscana Monia Monni ,portare un aiuto immediato e porre le basi per una collaborazione futura per la cura della salute delle persone: una cooperazione istituzionale, un lavoro di squadra dove volontariato, enti e privati hanno collaborato tra loro per centrare l’obiettivo”.