Firenze - Maredamare, edizione record per settore che vale 830 mln

E’ un’edizione da record quella che si è aperta oggi alla Fortezza da Basso di Maredamare, la fiera internazionale dedicata all’abbigliamento estivo per eccellenza, vetrina tra stand e sfilate, delle collezioni Primavera/Estate 2027. Si è registrato infatti, un vero e proprio boom di nuove adesioni: sono oltre 250 i brand provenienti da tutto il mondo, dei quali 50 presenti per la prima volta, a conferma della crescente attrattività dell’appuntamento per il mercato internazionale. Secondo uno studio di Sita Ricerca per conto di Underbeach e Aimi, il mercato italiano del beachwear vale oltre 830 milioni di euro, sostenuto prevalentemente dalla componente femminile – circa l’80%- e dalla crescita della fascia premium che segna un +11% sul 2023. 665 milioni di euro – in crescita di circa 29 milioni rispetto al 2023 e in sostanziale tenuta rispetto al 2024 – sono i consumi italiani, a cui aggiungere 166 milioni dei turisti. La fiera dà spazio anche alle tendenze 2027, raggruppate in quattro categorie: Actual per un’estate urbana, Delulu per evadere dalla realtà, la glamour Sparty e infine Rural.