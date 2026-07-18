Firenze - Tramvia, lunedì posa prima pietra linea Leopolda Piagge

Sarà posata lunedì prossimo la prima pietra della linea 4.1 della tramvia Leopolda-Le Piagge. Lungo 6,4 chilometri da percorrere in 21 minuti con 13 fermate e una frequenza di 6’25”, il nuovo collegamento avrà 8,1 milioni l’anno con una riduzione del 70% di emissioni di Co2 al km per passeggero. I lavori dureranno 800 giorni e avranno minor impatto sulla viabilità perché per 3,4 chilometri sfrutteranno il rilevato ferroviario già esistente e inutilizzato. L’investimento è di 202 milioni coperti con fondi statali, di Rfi (3,5) e del Comune di Firenze (27). La Regione mette sul piatto 30 milioni per le opere di viabilità collegata e, col prossimo bilancio di previsione, ulteriori 12 per la realizzazione di un parcheggio scambiatore alle rampe del viadotto dell’Indiano. Varie le opere viarie previste: l’adeguamento del sottopasso pedonale da via Baracca al campo sportivo La Trave, la predisposizione per il sottopasso ferroviario da via Stazione delle Cascine alla fermata ‘Indiano’, il collegamento diretto tra il capolinea della tramvia e la stazione ferroviaria delle Piagge. Inoltre in via del Barco sarà eliminato il sottopasso ferroviario, sostituto con attraversamenti a raso a 2 corsie della sede tranviaria; intervento analogo in via delle Cascine. L’assessore Giorgio pone l’accento sulla valenza riqualificatrice dell’intervento.