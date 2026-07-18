Attualità

Firenze - Tpl, altre risorse della Regione per abbattere i rincari

Redazione
Redazione
LIVE

Per abbattere ulteriormente i rincari dei biglietti del trasporto pubblico locale su gomma che scatteranno il prossimo 1° agosto, la Regione aggiunge 3,55 milioni di euro ai 12 già stanziati. Soldi che copriranno dei voucher per gli abbonamenti e gli abbonamenti integrati ‘Pegaso’ annuali urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; annuali per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; trimestrali, anche in questo caso urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; mentre per quanto riguarda i mensili urbani ed extraurbani  il voucher potrà essere richiesto solo per abbattere ancora di più il costo per chi rientra nelle agevolazioni Isee.  A breve saranno definite e rese note le modalità per ottenerlo. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Firenze e di Prato, Sara Funaro e Matteo Biffoni, dopo mesi di confronto con la Regione, anche vivace.

Articoli correlati

Firenze - Maredamare, edizione record per settore che...

TOSCANA - LA TOSCANA È LA SECONDA REGIONE...

FIRENZE - MANDELA DAY 2026: CONSEGNATI ALLA CARITAS...

Firenze - Tramvia, lunedì posa prima pietra linea...

PISTOIA - PESTE SUINA IN TOSCANA, NOMINATO UN...

Firenzer - Arno, via 30mila mc di terra...

Firenze - Its Academy, 49 corsi per il...

FIRENZE - 30 ANNI PER L’OMICIDIO DEI SUOCERI:...

PRATO - Vertenza Acca, la voce di 250...

PRATO - Inaugurato il nuovo laboratorio Smart Cities...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia