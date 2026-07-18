Firenze - Tpl, altre risorse della Regione per abbattere i rincari

Per abbattere ulteriormente i rincari dei biglietti del trasporto pubblico locale su gomma che scatteranno il prossimo 1° agosto, la Regione aggiunge 3,55 milioni di euro ai 12 già stanziati. Soldi che copriranno dei voucher per gli abbonamenti e gli abbonamenti integrati ‘Pegaso’ annuali urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; annuali per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; trimestrali, anche in questo caso urbani ed extraurbani, ordinari e con riduzione Isee; mentre per quanto riguarda i mensili urbani ed extraurbani il voucher potrà essere richiesto solo per abbattere ancora di più il costo per chi rientra nelle agevolazioni Isee. A breve saranno definite e rese note le modalità per ottenerlo. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Firenze e di Prato, Sara Funaro e Matteo Biffoni, dopo mesi di confronto con la Regione, anche vivace.