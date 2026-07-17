Firenze - Its Academy, 49 corsi per il 2026/2027

49 corsi, quasi 5 per ciascuna delle 10 Fondazioni Its Academy toscane per dare un’alta formazione tecnica ai diplomati della nostra regione. E’ l’offerta formativa per il 2026/2027 presentata in Regione alla presenza dei vertici delle 10 realtà che coprono tutte le aree tecnologiche indicate dalla legge nazionale come strategiche per lo sviluppo, in linea con i fabbisogni occupazionali delle aziende. Potenzialmente i percorsi proposti, tutti gratuiti, potranno arrivare a formare 1.225 studenti. I percorsi Its sono rivolti ai diplomati che hanno tra i 18 e i 35 anni. Sono strutturati con lezioni in aula e con tirocinio formativo (stage) per almeno il 35% della durata complessiva del percorso. Le docenti e i docenti provengono per oltre il 50% dal mondo del lavoro e delle professioni e svolgono oltre il 60% del monte orario complessivo delle attività di aula. Altissima la possibilità di trovare lavoro. In Toscana, anche per il 2026, l’80% di chi esce dagli Its risulta occupato ad un anno dal diploma e di questi il 92,8% svolge un lavoro coerente con il percorso di studi seguito. Complessivamente, l’investimento regionale, tramite fondi europei, ammonta a circa 17 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori percorsi con finanziamento statale. Al momento assenti.