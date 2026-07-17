Attualità

Firenze - Its Academy, 49 corsi per il 2026/2027

Redazione
Redazione
LIVE

49 corsi, quasi 5 per ciascuna delle 10 Fondazioni Its Academy toscane per dare un’alta formazione tecnica ai diplomati della nostra regione. E’ l’offerta formativa per il 2026/2027 presentata in Regione alla presenza dei vertici delle 10 realtà che coprono tutte le aree tecnologiche indicate dalla legge nazionale come strategiche per lo sviluppo, in linea con i fabbisogni occupazionali delle aziende. Potenzialmente i percorsi proposti, tutti gratuiti, potranno arrivare a formare 1.225 studenti. I percorsi Its sono rivolti ai diplomati che hanno tra i 18 e i 35 anni. Sono strutturati con lezioni in aula e con tirocinio formativo (stage) per almeno il 35% della durata complessiva del percorso. Le docenti e i docenti provengono per oltre il 50% dal mondo del lavoro e delle professioni e svolgono oltre il 60% del monte orario complessivo delle attività di aula. Altissima la possibilità di trovare lavoro. In Toscana, anche per il 2026, l’80% di chi esce dagli Its risulta occupato ad un anno dal diploma e di questi il 92,8% svolge un lavoro coerente con il percorso di studi seguito. Complessivamente, l’investimento regionale, tramite fondi europei, ammonta a circa 17 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori percorsi con finanziamento statale. Al momento assenti.

Articoli correlati

PRATO - Inaugurato il nuovo laboratorio Smart Cities...

TOSCANA - CALDO, ALLARME COLDIRETTI: CALA LA PRODUZIONE...

Firenze - Mugello, la nuova identità che racconta...

PISTOIA - SCUOLA, DA FONDAZIONE CARIPT 300MILA EURO...

PISTOIA - SI CHIUDE NEL SEGNO DEL SUCCESSO...

FIRENZE - CARCERI, SOVRAFFOLLAMENTO E DEGRADO: ESPOSTO ALLE...

Certaldo - Si alza il sipario sulla 38esima...

Firenze - Rapporto Irpet: crescita lenta ma Toscana...

CARMIGNANO (PO) - Vertenza Acca, i pronto moda...

CARMIGNANO (PO) - Vertenza Acca, gli imprenditori a...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia