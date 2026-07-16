Certaldo - Si alza il sipario sulla 38esima edizione di Mercantia

Le evoluzioni degli acrobati, le coinvolgenti note delle marching band, la comicità del teatro, l’eleganza della danza verticale, il brivido delle performance su pali oscillanti. Si alza il sipario sulla 38esima edizione di Mercantia, il festival internazionale del Quarto Teatro che da ieri e fino al 19 luglio trasformerà il borgo medievale di Certaldo Alto in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’incessante sinfonia – questo il tema 2026 – corre lungo oltre 50 spettacoli disseminati nelle piazze, nei palazzi e nelle strade del paese di Boccaccio tra performance, musica, danza, circo contemporaneo e arti visive messi in scena da artisti provenienti da ogni parte del mondo. Nel 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi, Mercantia omaggia Pinocchio con mostre, installazioni e creazioni artistiche, ma nel programma di questa edizione ci sono anche quattro prime nazionali, oltre a creazioni pensate appositamente per il borgo. Più di venti gli spazi scenici che hanno trasformato la parte più antica di Certaldo in un palcoscenico diffuso. Mercantia non dimentica il difficile momento internazionale che stiamo vivendo mandando un messaggio di pace: sui merli di palazzo Pretorio si potrà scorgere un angelo pronto a spiccare il volo, ma c’è anche un’installazione artistica che utilizza i colori della bandiera della pace.