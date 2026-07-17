TOSCANA - CALDO, ALLARME COLDIRETTI: CALA LA PRODUZIONE DI LATTE

A soffrire il caldo non sono solo le persone ma anche gli animali. Le conseguenze di questa ondata di calore in Toscana infatti sono ben visibili anche negli allevamenti, che registrano un calo di quasi il 30% nella produzione di latte fresco, con una perdita giornaliera di oltre 100 litri. A lanciare l’allarme è Coldiretti Toscana.

Per difendere gli animali dall’afa, nelle stalle stanno lavorando a pieno regime giorno e notte abbeveratoi, ventilatori e doccette con acqua nebulizzata nel tentativo di rinfrescare gli ambienti ed abbassare le temperature ma con un conseguente aumento dei costi energetici. Un quadro che viene confermato anche dall’Associazione Regionale Allevatori