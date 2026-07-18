Cronaca

AREZZO - COMMERCIO ABUSIVO ORO : 8 INDAGATI E 1MLN SEQUESTRATO

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La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato beni per circa 1,15 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su un presunto commercio abusivo di oro e riciclaggio di denaro illecito. Otto gli indagati

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