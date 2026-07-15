FUCECCHIO (FI) - DROGA, SOLDI, COLTELLI ALLE CERBAIE: BILANCIO DEI CONTROLLI

Duecentotrenta persone identificate delle quali otto arrestate, 95 veicoli controllati, più di tre chili di droga sequestrati insieme a coltelli, machete e accette e insieme anche a più di 5mila euro in contanti. E’ il bilancio delle due settimane di controlli serrati fatti dai carabinieri di Empoli nei boschi delle Cerbaia, nella zona di Fucecchio. Due settimane di intenso lavoro che ha impegnato 370 militari tra i quali i Cacciatori di Sardegna, il 6° Battaglione Toscana, il nucleo cinofili di Firenze e di Villanova d’Albenga. Setacciata palmo a palmo un’area boschiva che si estende per svariati chilometri quadrati e che rappresenta uno dei punti più critici sotto il profilo della legalità e della sicurezza, terra di spaccio e di nascondigli per la droga. I militari hanno smantellato 35 bivacchi di fortuna allestiti in mezzo al bosco o più in prossimità delle strade per avere un contatto più immediato con gli acquirenti di droga. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati quasi tre chili di hashish e un etto di cocaina, 36 coltelli, 4 machete, una roncola, due accette e 13 telefonini. Rimosse anche 200 batterie per auto abbandonate e fonte di inquinamento. Il controllo straordinario dell’area è stato disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Firenze in accordo con la prefettura.