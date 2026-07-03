Cronaca

CASTIGLION F.NO (AR) - ULTRALEGGERO PRECIPITA: MORTO IL PILOTA

Redazione
Redazione
LIVE

Si chiamava Claudio Benelli ed era residente in provincia di Cremona, il pilota morto questa mattina nello schianto del suo ultraleggero all’aviosuperficie Serristori, in località Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Per cause ancora in corso di accertamento, il velivolo è precipitato in un campo a poca distanza dalla pista, dagli hangar e dalla struttura ricettiva dell’aviosuperficie, finendo a poche decine di metri dalla strada provinciale della Misericordia. Secondo quanto ricostruito, Benelli stava decollando per fare ritorno nel Nord Italia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause dello schianto.

Articoli correlati

LIDO DI CAMAIORE (LU) - UCCIDE LA EX...

CARMIGNANO (PRATO) - SGOMBERO ACCA, SUDD COBAS: “I...

PRATO - Cameriere ridotto in fin di vita...

FIRENZE - 75 anni molto malato: muore dopo...

PRATO - ORTAGGI E RIFIUTI: SEQUESTRATI 14 ETTARI...

FUCECCHIO (FI) - SPACCIO, BIVACCHI, DEGRADO: CARABINIERI AL...

LUCCA - DUE INCIDENTI SUL LAVORO IN PROVINCIA...

RIETI - Agguato bus: capo della curva ordinato...

VITTORIA APUANA (LU) - Furto in villa della...

Montepulciano (si) - Auto esce di strada, morto...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia