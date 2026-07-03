CASTIGLION F.NO (AR) - ULTRALEGGERO PRECIPITA: MORTO IL PILOTA

Si chiamava Claudio Benelli ed era residente in provincia di Cremona, il pilota morto questa mattina nello schianto del suo ultraleggero all’aviosuperficie Serristori, in località Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Per cause ancora in corso di accertamento, il velivolo è precipitato in un campo a poca distanza dalla pista, dagli hangar e dalla struttura ricettiva dell’aviosuperficie, finendo a poche decine di metri dalla strada provinciale della Misericordia. Secondo quanto ricostruito, Benelli stava decollando per fare ritorno nel Nord Italia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause dello schianto.