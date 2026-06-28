VITTORIA APUANA (LU) - Furto in villa della famiglia Bocelli, immobile in affitto

Un furto in una villa di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli affittata a dei turisti americani è stato messo a segno venerdì sera a Vittoria Apuana a Forte dei Marmi (Lucca) da banditi che hanno approfittato dell’assenza degli affittuari. Al ritorno, intorno alle 23, i turisti hanno trovato la villa in disordine e orologi ed oggetti d’oro per un valore ingente che erano stati portati via dai ladri. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno cercando immagini delle telecamere presenti in zona. Gli autori, approfittando dell’assenza del proprietario e del non inserimento di sistemi di allarme o di autotutela, si sono introdotti nell’abitazione portando via alcuni orologi di pregio e alcune migliaia di euro in contanti. Al vaglio l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati e anche possibili tracce biologiche e dattiloscopiche che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca intanto ha intensificato i controlli a Forte dei Marmi e Viareggio, proprio per per contrastare i furti in abitazione ed i reati contro il patrimonio.

15 pattuglie dell’Arma hanno fatto controlli sulle arterie stradali principali e secondarie della cittadina.

Identificate circa 200 persone e controllati 120 automezzi. Nel corso dell’attività è stato arrestato un 35enne per furto di un telefono cellulare che era stato lasciato all’interno di un’autovettura.

Deferiti per resistenza a pubblico ufficiale due uomini, di 50 e 26 anni, che, durante le fasi di identificazione opponevano resistenza offendendo ed aggredendo fisicamente i militari