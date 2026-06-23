CAMPI BISENZIO - RISSA AL CIRCOLO: SEI FERITI

Coltelli e forse una pistola. La scorsa, è stata una notte di follia e violenza a Campi Bisenzio dove in un locale a gestione cinese una rissa si è chiusa con il pesantissimo bilancio di sei feriti, tre dei quali gravissimi. La richiesta di intervento al 118 e alle forze dell’ordine è arrivata poco dopo mezzanotte da un circolo in via dei Confini, nella zona industriale di Capalle, vicinissima a Prato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la rissa ha coinvolto diverse persone, tutte cinesi. I sei feriti sono uomini tra i 19 e i 30 anni, trasferiti negli ospedali fiorentini di Careggi e Torregalli e al Santo Stefano di Prato; tutti con ferite da arma da taglio e uno anche con una ferita riconducibile ad un colpo di pistola probabilmente ad aria compressa. I testimoni hanno riferito di aver udito anche spari di arma da fuoco ma su questo le indagini sono ancora in corso. Come è in corso la ricostruzione della dinamica e dei motivi che hanno scatenato la violenta lite. I carabinieri di Signa sono al lavoro e molto potranno dire le identità dei cinesi feriti. Non è la prima volta che un locale a conduzione cinese diventa teatro di violenze, aggressioni e ferimenti. L’allarme suona forte tanto che la Fondazione Caponnetto è immediatamente intervenuta richiamando il rischio legato alla cosiddetta ‘guerra delle grucce’ che da molto tempo viene combattuta da due gruppi cinesi rivali per il controllo dei traffici illeciti.