PISTOIA - SPACCIO DI COCAINA: LA GUARDIA DI FINANZA ARRESTA UN UOMO

Diciotto involucri di cocaina, in tutto venti grammi già pronti per lo spaccio. E’ quanto ha sequestrato la guardia di finanza ad un nordafricano fermato ad Agliana a bordo della sua auto. L’uomo, senza fissa dimora e senza lavoro, è stato fermato per un controllo. La droga è stata trovata nascosta all’interno delle bocchette dell’aria condizionata. La perquisizione del veicolo ha portato anche al ritrovamento di 2.700 euro in banconote di vario taglio. Il nordafricano ha cercato di confondere i finanzieri dicendo di non comprendere l’italiano così da prendere tempo, ma poi ha ammesso di essere in Italia da diversi anni. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Per la guardia di finanza, l’arresto del nordafricano è stato occasione per un bilancio dell’attività antidroga portata a termine dall’inizio dell’anno a oggi: 196 persone identificate, 98 veicoli controllati, 300 grammi di stupefacente sequestrati con la denuncia di 3 spacciatori e la segnalazione di 62 soggetti come consumatori abituali di droga. Ai controlli antidroga, che interessano tutta la provincia di Pistoia con particolare attenzione al versante di Montecatini Terme, partecipano le unità cinofile della guardia di finanza di Pisa e il nucleo operativo metropolitano di Firenze.