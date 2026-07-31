FIRENZE - GIOVANE MORTO A BARCELLONA: INCHIESTA IN ITALIA

Due inchieste, una aperta dalle autorità spagnole e una aperta dalla procura di Roma per fare piena luce sulla morte di Samuele Spinelli, il fiorentino di 27 anni deceduto a Barcellona dove si trovava per lavoro, un mese fa, il primo giugno, tre giorni dopo essere stato fermato dalla polizia mentre in stato di agitazione vagava all’interno di un negozio. “Non vogliamo vendetta ma giustizia” dice la famiglia che ha affidato all’avvocato Diego Capano il compito di occuparsi della vicenda. A metà settembre la procura riceverà l’esito della seconda autopsia compiuta il 13 luglio a Roma, dopo quella effettuata in Spagna –. Arriveranno indicazioni importanti da questo esame, importanti quanto il filmato di un’ora e 16 minuti restituito dalle telecamere di sorveglianza del negozio che racconta l’inizio della fine di Samuele Spinelli. E’ il tardo pomeriggio del 29 maggio. Il video mostra il ‘placcaggio’ operato dalla vigilanza privata, da gente in borghese e dalla polizia. “Si vede quello che è successo nello stanzino del negozio dove Spinelli è stato portato – dice l’avvocato Capano – è un video cristallino, chiaro, incommentabile. Quaranta minuti di sottomissione nonostante la fascia elastica alle gambe e le fascette ai polsi, e nonostante a rotazione sempre almeno quattro persone sopra fino all’intervento dei sanitari che procedono al contenimento farmacologico”. Pochi minuti dopo l’iniezione di calmante, il giovane va in arresto cardiaco. Due giorni dopo viene dichiarato morto. Per l’ospedale di Barcellona Samuele Spinelli è morto a causa di un cedimento multiorganico”. L’esame tossicologico rileva la presenza di metanfetamine; Samuele Spinelli non aveva mai avuto problemi di dipendenza. La famiglia chiede al Governo italiano di attivarsi per fare chiarezza. Galluzzo, la zona nella quale abitava Samuele Spinelli e dove vivono i genitori, il fratello e la sorella, è sotto choc. Tutti aspettano la verità sulla morte di Samuele Spinelli, giovane con la passione per la musica rap che a maggio lo aveva portato a Barcellona, il suo ultimo viaggio di tanti in giro per il mondo. Oggi il giorno del suo compleanno: avrebbe compiuto 28 anni.