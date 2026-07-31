Economia

FIRENZE - SIGLATO ACCORDO TRA BANCA CAMBIANO E CASSA CENTRALE BANCA

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Una nuova sinergia che consentirà di produrre ricchezza sui due territori. Banca Cambiano 1884 e Cassa Centrale Banca hanno siglato una partnership industriale strategica per ampliare l’offerta e sostenere nuove opportunità di crescita e sviluppo. L’operazione prevede l’ingresso di Cassa Centrale Banca nel capitale di Banca Cambiano con una quota del 15%, attraverso un aumento di capitale riservato di 40 milioni di euro, la banca non sarà inglobata nel gruppo cooperativo Ccb, ed Ente Cambiano continuerà a detenere la maggioranza del capitale come socio di riferimento.
L’obiettivo dell’alleanza è quello di ampliare progressivamente l’offerta di Banca Cambiano rivolta a famiglie e imprese sviluppando ulteriormente i servizi digitali. L’operazione comporterà anche l’ampliamento della governance di Banca Cambiano, attraverso l’ingresso nel cda di due membri su nove di Cassa Centrale Banca

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