Toscana - Conad nord ovest patrimonio netto supera la soglia di 1 miliardo

Ha tutti segni + e taglia traguardi storici il bilancio 2025 di Conad Nord Ovest che ha incassato il sì dei soci, 342 in tutta Italia tra cui la Toscana che copre il 15,2% del mercato. Le vendite sono in crescita del 3,4% rispetto al 2024 e pari a 5,51 miliardi di euro, l’utile d’esercizio si attesta a 76,7 milioni di euro, mentre il patrimonio netto supera per la prima volta la soglia del miliardo di euro (1.055 milioni di euro). Due le parole d’ordine dell’azione della cooperativa che conta 588 punti vendita e 19.500 occupati: stabilità economica e impegno sociale. Nel corso del 2025, la Cooperativa ha intensificato gli sforzi per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, generando un risparmio complessivo pari a 257 milioni di euro a beneficio di oltre 2,9 milioni di possessori di Carta Insieme. Si aggiunge l’iniziativa nazionale “Bassi e Fissi”, che offre 746 prodotti di uso quotidiano a prezzi ribassati stabili, con un risparmio medio per le famiglie stimato al 27,75%. E poi ci sono le ricadute per le imprese dell’agroalimentare locale: sono 1.471 i fornitori del territorio per un giro d’affari di 477 milioni di euro. Sul fronte dello sviluppo, sono stati investiti 162 milioni di euro per 26 nuove aperture, 43 ristrutturazioni e efficientamento energetico dei negozi. In prima linea anche il contrasto allo spreco alimentare: attraverso l’ottimizzazione dei processi di recupero e la donazione delle eccedenze a enti caritativi dei territori, sono stati recuperati 609.228 kg di prodotti alimentari (equivalenti a oltre 685.700 pasti), per un valore economico di 2,74 milioni di euro. Infine, la solidarietà e il sostegno al territorio si sono concretizzati in 9,17 milioni di euro destinati a progetti sociali e di comunità, ripartiti in: 66% solidarietà, 20% sport, 14% scuola, cultura e tempo libero, con grande attenzione alle giovani generazioni.