Firenze - Crisi della pelletteria, persi otto addetti al giorno

L’inversione di segno sull’export del settore moda registrata nel primo trimestre 2026 accende le speranze per il futuro ma la luce in fondo al tunnel non si vede ancora e come si arriverà a quel giorno? I dati diffusi oggi da uno studio commissionato da Confindustria sul distretto fiorentino della pelletteria – 6mila aziende e 38mila addetti al servizio anche di brand del lusso – suonano l’allarme per la tenuta della filiera e quindi delle competenze. Emerge infatti, una riduzione significativa delle imprese e dell’occupazione: nel primo trimestre 2026 si registra un calo del 13% degli addetti rispetto al 2019 (-11% rispetto al Q3 del 2024) e una riduzione del numero di imprese attive pari al 20% (-8 rispetto al Q3 2024). Il settore perde otto addetti al giorno. Lo studio registra anche un incremento del 269% delle ore di Cassa integrazione guadagni tra il 2023 e il 2025 nel distretto moda fiorentino (+3% rispetto al 2024). La ricerca individua anche un “gap di competenze: tra i profili richiesti ci sono “tecnici in campo ingegneristico, tecnici dei rapporti con i mercati, specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie, tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi”. Anche in questo caso, viene invocata una cabina di regia promossa dalla politica che metta in campo “una politica industriale di ampio respiro, superando la frammentazione”.