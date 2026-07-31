FIRENZE - UN ANTICO ELISIR DEI FRATI: ANTENATO DELLA COCA COLA

Sarebbe rimasto nascosto per oltre un secolo nell’archivio dell’antica farmacia del convento di San Marco, in via Cavour a Firenze e potrebbe contenere la ricetta dell’antenata della Coca Cola. E’ quanto riporta il settimanale Toscana Oggi, che ha raccolto il racconto dei padri domenicani del convento di San Marco. Un foglietto pubblicitario di metà Ottocento riemerso durante il riordino del patrimonio storico, spiega il settimanale, parla dell’esistenza di un ‘Elixir vinoso ricostituente’ preparato con foglie di coca boliviana e noce di kola. Si tratta degli stessi ingredienti che, secondo la ricostruzione storica, pochi anni più tardi il farmacista americano John Stith Pemberton avrebbe utilizzato per il suo ‘French Wine Coca’, il preparato medicinale da cui nacque, nel 1886, quella che sarebbe poi diventata la Coca Cola. È stato padre Manuel Russo, rettore del convento di San Marco, a fare la scoperta. Non ci sono comunque documenti che dimostrino il collegamento tra quanto trovato e la ricetta della Coca Cola. Il foglietto rinvenuto descrive l”Elixir vinoso ricostituente’ come un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, il mal di testa e le debolezze dovute all’età o alle ‘fatiche straordinarie’. La ricetta è composta da 30 grammi di noce di kola e dieci grammi di foglie di coca boliviana infuse in un litro di misto alcolico. Ingredienti probabilmente arrivati tramite i missionari presenti in quel periodo in America Latina e in Africa.