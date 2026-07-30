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FIRENZE - VERTICI MONTEDOMINI ASSENTI IN COMMISSIONE: E’ POLEMICA

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Nessun componente dell’Asp Firenze Montedomini si è presentato alla commissione controllo di Palazzo Vecchio convocata per stamani e presieduta da Paolo Bambagioni della lista Schmidt. Montedomini è al centro del dibattito dopo il caso scoppiato due settimane fa sugli immobili dell’azienda pubblica di servizi alla persona, dati in affitto a privati e finiti sul mercato delle locazioni turistiche. Sia il presidente Maurizio Frittelli che il direttore Emanuele Pellicanò avevano avvisato dell’assenza. Montedomini ha fatto sapere che non c’è alcuna volontà di sottrarsi al confronto tanto che il presidente sarà presente alla commissione convocata per il 3 agosto. E’ scoppiata la polemica tra maggioranza e opposizione si è parlato di “uso politico della presidenza della commissione controllo” visto che da tempo i vertici di Montedomini avevano avvisato che non sarebbero potuti essere presenti. Cecilia Del Re di Firenze democratica ha chiesto Consiglio comunale ad hoc . Tutti i consiglieri dell’opposizione a Palazzo Vecchio hanno annunciato di aver depositato anche una delibera “per la richiesta di una commissione d’indagine su Montedomini.

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