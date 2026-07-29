FIRENZE - Sostituzione ponte al Pino: domani la fine dei lavori

Domani alle ore 11 terminerà il difficile mese di luglio per la sostituzione di ponte al Pino: lo stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella fa sì che anche oggi l’Italia sia divisa in due. Il nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato con una gru fatta venire appositamente dagli Stati Uniti di 2mila tonnellate.

Restano i disagi per chi si muove in treno ma la situazione è regolare sia dal punto di vista dei bus sostitutivi sia per la gestione dei passeggeri. La protezione civile e i volontari stanno monitorando la situazione e distribuiscono bottigliette di acqua: oggi a Firenze è in vigore il codice arancione per il caldo e così sarà anche la giornata di domani. Dal punto di vista del traffico e della gestione della polizia municipale, si spiega dal Comune, non ci sono al momento particolari problemi.