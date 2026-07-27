Montelupo Fiorentino (fi) - Nuovo ponte su Arno: operazioni di Anas per il varo

Via alle operazioni di Anas per il varo del nuovo ponte sull’Arno tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino (Firenze), nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la strada statale 67 Tosco Romagnola e la SP 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli.

“Il fatto che l’impalcato inizi a essere visibile ai cittadini dà un grande senso di speranza nella realizzazione di un’opera che porta modernizzazione infrastrutturale per l’intera Toscana”, ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Il nuovo ponte, lungo 300 metri, sarà costituito da quattro campate di cui la maggiore, lunga 150 metri, realizzata con struttura ad arco in acciaio. La prima fase, iniziata stamani, proseguirà due-tre giorni e consentirà di varare circa 100 metri dell’opera sui 300 totali. A seguire, sarà completato il montaggio dell’impalcato e dell’arco per procedere alla seconda fase di varo, prevista tra circa sei mesi.

I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo tracciato, lungo 1,8 km complessivi, con una pista ciclabile adiacente alla viabilità principali. L’importo complessivo ammonta a 31,7 milioni di euro in parte co-finanziati da Anas, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci.