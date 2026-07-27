PRATO - Furto nella notte alla ricevitoria del bar ‘Lo Scalino’, il titolare: “Stavolta è toccato a noi ma questa zona non è sicura per nessuno”

Furto alla ricevitoria del bar ‘Lo scalino’ in via Pistoiese. Neppure l’allarme ha messo in fuga i malviventi che hanno continuato per quattro minuti a scassinare la macchinetta delle scommesse self service prima di andarsene con il bottino: circa 300 euro. E’ successo nella notte di lunedì 27 giugno. “Verso le 3.20 ho ricevuto sul telefonino la chiamata dell’allarme – racconta Gaetano Pittalà, titolare dello storico locale assieme al fratello Angelo – sono arrivato in pochissimo tempo ma i ladri se n’erano già andati”. Sul posto i carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori del colpo che, con un piede di porco, hanno fatto saltare la serratura della porta di ingresso della ricevitoria dopo aver tentato invano di scardinarla. “Nelle immagini delle sorveglianza interna si vedono due persone che indossano il casco integrale – spiega il titolare – sono rimaste dentro anche mentre suonava l’allarme. Alla fine hanno forzato solo uno dei due terminali self service perché chiaramente non hanno avuto tempo”. Il bottino è contenuto: “Ogni sera svuotiamo letteralmente il bancone e i terminali self service – spiega Gaetano Pittalà – quindi non hanno trovato né soldi, né ‘Gratta e vinci’, né tabacchi o altri valori. Niente”.

Per ‘Lo scalino’, attività con decenni di storia alle spalle e tra le poche italiane rimaste a Chinatown, si tratta del secondo colpo: “Era già successo tre anni fa – ancora il titolare – e ora di nuovo. Questa non è una zona sicura e non lo è in generale: per noi, così come per i commercianti cinesi. Furti, rapine, spaccate: è un continuo”.