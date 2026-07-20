LUCCA - GDF LUCCA: SEQUESTRATI 2000 ARTICOLI IN NEGOZIO DI SOUVENIR

I finanzieri del Gruppo di Lucca hanno sequestrato duemila articoli all’interno di un negozio di souvenir del capoluogo lucchese. I prodotti rinvenuti sono risultati privi delle indicazioni necessarie per individuare la merceologica del prodotto, il Paese produttore, ma soprattutto l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano essere dannose per le persone o per l’ambiente. Nel corso del controllo i finanzieri hanno sottoposto a sequestro alcune lampade, riproducenti monumenti toscani, privi della marcatura “CE”. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio.