FIRENZE - CONTROLLI CRIMINALITÀ: ONDATA DI ARRESTI, DENUNCE, SEQUESTRI

Firenze, Prato, Livorno, Massa Carrara, Pisa tra le 44 province passate al setaccio della polizia nell’ambito di un controllo straordinario contro la criminalità e in particolare contro quella giovanile. Un migliaio, complessivamente, i poliziotti impegnati nella vasta retata che ha portato a centinaia di arresti, migliaia di denunce, altrettante perquisizioni con sequestro di droga e soldi. A Firenze il bilancio parla di 1.500 persone identificate, 16 arrestate, 33 denunciate. Sequestrati complessivamente più di 170 chili di droga, in larga parte cannabinoidi, e 30mila euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Monitorati anche 100 profili social di giovani dediti al compimento di reati puntualmente pubblicizzati sui rispettivi profili.

Sotto i riflettori, restando a Firenze, sono finite le zone di Novoli, Rifredi, Isolotto, Campo di Marte, oltre alle aree più turistiche come piazza della Signoria, Ponte Vecchio, piazzale Michelangelo, piazza della Repubblica e piazza Pitti. La polizia non ha tralasciato locali particolarmente frequentati, centri commerciali, sale giochi e bar, così come tutta l’area della stazione di Santa Maria Novella e le fermate di autobus e tramvia. Tra gli arresti, quello di un’ italiana di 34 anni in piazza dei Giudici trovata con due etti tra ecstasy e hashish e di un tunisino di 22 a cui sono stati sequestrati cocaina e hashish. A Calenzano arrestati due marocchini con 160 chili di hashish, un chilo di cocaina e 20mila euro in banconote di piccolo taglio. A livello nazionale, il bilancio è di quasi 190mila persone identificate, 540 arresti, 950 denunce, 700 chili di droga sequestrati, 1.180 immobili controllati tra cui una ventina di strutture per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Individuati quasi mille profili social inneggianti all’odio e alla violenza anche contro le forze dell’ordine. Tra le altre note, il sequestro di 50 armi da fuoco, una novantina di lame, storditori elettrici, mazze da baseball, bastoni sfollagente, attrezzi da scasso e spray urticante.