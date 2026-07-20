MONTEMURLO (PO) - Il titolare di Luana D’Orazio morto in un incidente stradale in Versilia: inutili i soccorsi

E’ Daniele Faggi, 67 anni, imprenditore tessile di Montemurlo, il ciclista morto nella mattina di domenica 18 luglio a Massarosa, in provincia di Lucca, dopo lo scontro con l’auto condotta da 59enne di Viareggio. Daniele Faggi era il titolare di Luana D’Orazio, la giovane mamma morta in sul lavoro il 3 maggio 2021, inghiottita dall’orditoio al quale era addetta nella fabbrica a Oste. Daniele Faggi è deceduto praticamente sul colpo; le ferite riportate nell’impatto con la vettura non gli hanno lasciato scampo.

Il nome dell’imprenditore era finito al centro delle cronache in seguito all’infortunio di Luana D’Orazio. Faggi lavorava nell’orditura intestata alla moglie, Luana Coppini, assunto come dipendente ma di fatto anche lui gestore dell’azienda. Insieme alla moglie finì indagato per omicidio colposo e poi condannato con il patteggiamento a un anno e 6 mesi. A carico dei coniugi anche l’imputazione di rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche per la manomissione dei dispositivi di sicurezza.

Faggi ieri stava percorrendo in sella alla sua bici la strada che collega Massarosa a Viareggio. Il casco, che pure indossava, non è stato sufficiente a salvargli la vita.